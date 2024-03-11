Виды вентфасадов

Внешняя отделки зданий выполняет не только декоративную, но и защитную роль. От выбранного типа материалов зависит, насколько здание вписывается в окружающий городской ландшафт, определяется степень защиты от осадков и теплопотерь. Одним из вариантов наружной отделки строений являются вентилируемые фасады. Свое название они получили за особенности конструкции и присутствии воздушной прослойки. Подобное решение обеспечивает правильный отвод влаги от стен здания. Наличие воздушной прослойки позволяет стенам работать подобно термосу, сохраняя прохладу летом и тепло в зимний период.

Навесные вентфасады к наружной стене здания фиксируются при помощи специальной системы с использованием профилей. Конструкция многослойная, предусматриваются несколько основных элементов – базовый слой, прослойка воздуха и наружная облицовка. Различают несколько видов таких фасадных систем, которые различаются по материалам, способу крепежа и другим параметрам.

Особенности конструкции

В состав конструкции вентилируемого фасада входят:

наружная облицовка в виде покрытия, выполняющего декоративно-защитные функции;

каркас для крепежа (подсистема), используемый в качестве базового основания фиксации элементов облицовки;

слой изоляционных материалов;

воздушная прослойка.

Подсистема крепится к наружной части стены здания и включает в себя поперечные и вертикальные стойки, кронштейны для облицовки, заклепки и болты. Такой каркас выполняет сразу несколько функций. Он правильно распределяет вес облицовки, скрепляет между собой отдельные элементы всего вентфасада.

Для изоляции используются гидро- и теплозащита, специальная мембрана, выполняющая роль пароизоляции. Такой комбинированный слой крепится к наружной стене здания при помощи болтов, так как клей не обеспечивает необходимой функции. В качестве теплоизоляции используются пенопластовые плиты или минеральная вата. При выборе учитывают характеристики по пожароустойчивости, гидронепроницаемой, тепло- и шумоизоляции.

Воздушная прослойка используется для правильного отвода влажности и контроля циркуляции воздуха между наружной облицовкой и стеной. Ее толщина составляет 40-100 миллиметров, при этом внизу и вверху должны находиться специальные вентиляционные решетки, способствующие нормальному току воздуха и предупреждающие попадание внутрь мусора и посторонних предметов.

Наружная облицовка выполняет две задачи – декоративную и защитную. Она выполняется из различных материалов, может имитировать кирпич или натуральный камень, изготавливается из фиброцементных или алюминиевых плит. материалы крепятся при помощи элементов подсистемы, предохраняя поверхность стены от механических повреждений и осадков. Методы фиксации различные, зависят от выбранного типа облицовки.

Виды вентфасадов

Для вентилируемых фасадов используются разные виды материалов. Среди наиболее популярных – искусственный камень, композитные панели, керамогранит, фиброцементные плиты, в том числе, с покрытием из мелкофракционной каменной крошки. Все они отличаются по внешнему виду, технико-эксплуатационным характеристикам и способу монтажа.

Керамогранитный фасад представляет собой облицовочные плиты различных габаритов. Для производства используется специальная прессованная смесь, запекаемая под высокой температурой, что обеспечивает высокие прочностные свойства. Такие плиты подходят для оформления офисных, производственных и жилых зданий.

представляет собой облицовочные плиты различных габаритов. Для производства используется специальная прессованная смесь, запекаемая под высокой температурой, что обеспечивает высокие прочностные свойства. Такие плиты подходят для оформления офисных, производственных и жилых зданий. Искусственный камень в виде плитки из агломерата отличается повышенными показателями прочности, но вес довольно большой. Поэтому для монтажа нужен прочный стальной каркас, сам материал редко используется для высотных зданий. Искусственный камень обычно выбираются для оформления цокольных этажей или малоэтажных строений.

отличается повышенными показателями прочности, но вес довольно большой. Поэтому для монтажа нужен прочный стальной каркас, сам материал редко используется для высотных зданий. Искусственный камень обычно выбираются для оформления цокольных этажей или малоэтажных строений. Фиброцементные отделочные плиты изготавливаются на основе цементного раствора, минеральной крошки в качестве наполнителя и армирующих волокон. Стоимость отделки невысокая, при этом плиты обладают высокими тепло-и шумоизоляционными свойствами. Смотрится такая отделка интересно, подходит для облицовки малоэтажных зданий, МАФов, цокольных этажей.

изготавливаются на основе цементного раствора, минеральной крошки в качестве наполнителя и армирующих волокон. Стоимость отделки невысокая, при этом плиты обладают высокими тепло-и шумоизоляционными свойствами. Смотрится такая отделка интересно, подходит для облицовки малоэтажных зданий, МАФов, цокольных этажей. Линеарные панели изготавливаются на основе листового металлопроката. Это тонкие плиты с закрытыми торцевыми сторонами, скрывающими точки крепежа. Внешне напоминают сайдинг, но обладают высоким классом пожарной безопасности, стойкостью к нагреву и механическим повреждениям.

Это тонкие плиты с закрытыми торцевыми сторонами, скрывающими точки крепежа. Внешне напоминают сайдинг, но обладают высоким классом пожарной безопасности, стойкостью к нагреву и механическим повреждениям. HPL панели изготавливаются из ламината высокого давления на основе древесного волокна и бумаги. Относятся к наиболее популярным в Европе материалам, имеют довольно высокую стоимость. По внешнему виду напоминают натуральную деревянную доску, но обладают большей стойкостью к влажности.

Относятся к наиболее популярным в Европе материалам, имеют довольно высокую стоимость. По внешнему виду напоминают натуральную деревянную доску, но обладают большей стойкостью к влажности. Стеклянные фасадные панели относятся к наиболее дорогостоящим. Они могут быть прозрачными, тонированными, ламинированными, с армированным слоем. Чаще всего изготавливаются в виде ударо- и термостойких панелей. Отличаются высокой стоимостью, размеры и форма панелей зависят от выбранного типа облицовки.

К вентфасадам также относятся сайдинг ПВХ, имитации кирпичной кладки и многие другие варианты отделки. Все они обладают прекрасными технико-эксплуатационными свойствами, могут монтироваться в любое время года и за короткие сроки. использование такого фасада повышает теплоэффективность строения, позволяет сэкономить на отоплении в зимнее время.